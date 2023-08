ufficiale Ternana, è addio con Damian: il centrocampista ha risolto il contratto

"La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Filippo Damian per la risoluzione consensuale del contratto in essere.

A Filippo, tra i protagonisti del ritorno in Serie B, da parte di ogni componente della Ternana Calcio, un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in rossoverde ed un sincero augurio per il prosieguo della carriera".

Con questa nota il club umbro ha salutato il centrocampista classe '96 il cuoi futuro dovrebbe essere in Serie C nelle fila della Casertana.