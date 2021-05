Catania, Ferraù (SIGI) sulla cessione: "Abbiamo chiesto a Tacopina di rischiare assieme"

Il presidente della SIGI Giovanni Ferraù ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione del Catania e sulla trattativa con Joe Tacopina: “Non sappiamo come finirà con Tacopina e gli altri investitori, non sappiamo chi metterà i soldi, ma stiamo lavorando per rispettare i parametri Covisoc e salvare il Catania e la sua matricola. Dobbiamo recuperare il tempo perduto perché forse abbiamo avuto un eccesso di ottimismo e se avessimo ragionato in maniera diversa non avremmo fatto nulla e stipulato il preliminare. Il debito a oggi è di 26 milioni con il credito sportivo, parliamo di un mutuo, e di circa 16 milioni con il resto. Stiamo attendendo una risposta chiara da Tacopina, o dentro o fuori. Non abbiamo mai posto condizioni, non abbiamo chiesto proroghe e abbiamo lavorato con lui e lo studio Chiomenti fino a qualche mese fa prima che lo statunitense ci desse indicazione di parlare con altri legali. La sua proposta è impossibile nella realizzazione, è impossibile chiedere l’omologa in 15 giorni. Gli abbiamo chiesto di entrare nel Calcio Catania e non in Sigi, rilevando il 51%, mettendo subito 3 milioni, di rischiare insieme. Non c’è più tempo per porre condizioni. - continua Farraù come riporta newscatania - Dobbiamo rilanciare il Catania portandolo dove merita. Non vogliamo la Champions League, ma vogliamo andare in Serie B e poi tornare in A quanto primo”.