Catania, Palma: "Valuteremo offerta di Tacopina ma siamo disponibili ad ascoltarne anche altre"

Si continua a cercare un futuro societario stabile per il Catania. La trattativa con Joe Tacopina sembra vivire un momento di stand-by e a riprova sono arrivate nelle scorse ore delle dichiarazioni a TeleColor di >Giovanni Palma, uno dei soci della Sigi, controllante del club etneo: "Attendiamo un investitore che garantisca al club la sopravvivenza a prescindere che ci sia un investitore nuovo, ma servono capitali per sopravvivere che il Catania attualmente non ha. Tacopina? Non abbiamo cancellato il contratto con lui. Adesso valuteremo l'offerta presentata. C'è una apertura, ma la società è disposta a dialogare anche con altri investitori. Siamo disposti a rimanere alla guida del Catania e non vogliamo pensare di prendere la borsa e scappare".