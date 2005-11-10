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Cavese, rinnovo di contratto per il ds Vincenzo De Liguori: firma fino al 2028

Cavese, rinnovo di contratto per il ds Vincenzo De Liguori: firma fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di luca.bargellini
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 16:04Serie C

Cavese 1919 rende noto di aver prolungato il contratto in essere con il Direttore Sportivo Vincenzo De Liguori, fissando la nuova scadenza al 30 Giugno 2028.

Alla sua terza stagione in biancoblù il DS potrà proseguire il lavoro iniziato a pieno regime nello scorso campionato.

Queste le sue emozioni: ”In primis permettetemi un ringraziamento al Presidente Lamberti ed alla società, per la fiducia che mi hanno dato e che continuano a darmi ogni giorno. Per me è un onore poter rappresentare ancora questi colori, sappiamo che c’è tanto da fare ma l’entusiasmo e la voglia di continuare a crescere insieme non mancano. Ai nostri tifosi chiedo di starci vicino come sempre, noi venderemo sicuramente cara la pelle".

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