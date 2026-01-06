Cavese, De Ligurori: "A breve ufficializzeremo Visconti. Poi ci concentreremo sulle uscite"

Giornata di conferenza stampa in casa Cavese, con il Direttore Sportivo del club Vincenzo De Liguori che è intervenuto in questo giorno di Epifania per fare un punto di mercato sulla formazione blufonce.

Molto chiaro il dirigente, come si legge sul portale tuttoc.com: "Sul mercato, è in arrivo Elia Visconti, il quale sarà ufficializzato non appena saranno espletate tutte le parti burocratiche: sicuramente ci darà una grande mano all'interno della rosa. Dobbiamo tener conto della lista dei 23 e, a oggi, siamo in soprannumero di un elemento, quindi c'è bisogno di fare delle uscite. Vi ricordo poi che abbiamo Peretti che rientrerà dall'infortunio, e darà un contributo importante alla causa. L'attaccante? Trovarne oggi uno di valore è difficile, ma forse avremmo potuto fare meglio. Sorrentino? A oggi non abbiamo avuto richieste e sarà un nostro calciatore, almeno fino a giugno, poi eventualmente saremo pronti a sederci al tavolo per discutere di un eventuale rinnovo".

Nota quindi agli under: "Forse ne abbiamo un po' troppi, faremo tutte le valutazioni del caso per fare il meglio di chi magari sta giocando di meno".