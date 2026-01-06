Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cavese, De Ligurori: "A breve ufficializzeremo Visconti. Poi ci concentreremo sulle uscite"

Cavese, De Ligurori: "A breve ufficializzeremo Visconti. Poi ci concentreremo sulle uscite"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 11:50Serie C
Claudia Marrone

Giornata di conferenza stampa in casa Cavese, con il Direttore Sportivo del club Vincenzo De Liguori che è intervenuto in questo giorno di Epifania per fare un punto di mercato sulla formazione blufonce.

Molto chiaro il dirigente, come si legge sul portale tuttoc.com: "Sul mercato, è in arrivo Elia Visconti, il quale sarà ufficializzato non appena saranno espletate tutte le parti burocratiche: sicuramente ci darà una grande mano all'interno della rosa. Dobbiamo tener conto della lista dei 23 e, a oggi, siamo in soprannumero di un elemento, quindi c'è bisogno di fare delle uscite. Vi ricordo poi che abbiamo Peretti che rientrerà dall'infortunio, e darà un contributo importante alla causa. L'attaccante? Trovarne oggi uno di valore è difficile, ma forse avremmo potuto fare meglio. Sorrentino? A oggi non abbiamo avuto richieste e sarà un nostro calciatore, almeno fino a giugno, poi eventualmente saremo pronti a sederci al tavolo per discutere di un eventuale rinnovo".

Nota quindi agli under: "Forse ne abbiamo un po' troppi, faremo tutte le valutazioni del caso per fare il meglio di chi magari sta giocando di meno".

Articoli correlati
Cavese, il ds De Liguori: "Qualche giovane potrebbe andare in D. Ma il mercato è... Cavese, il ds De Liguori: "Qualche giovane potrebbe andare in D. Ma il mercato è lungo"
Cavese, cambia il direttore sportivo. Esonerato Logiudice, promosso De Liguori Cavese, cambia il direttore sportivo. Esonerato Logiudice, promosso De Liguori
Cavese, in prestito dal Sorrento arriva Badje. E De Liguori rimane in dirigenza:... Cavese, in prestito dal Sorrento arriva Badje. E De Liguori rimane in dirigenza: rinnova
Altre notizie Serie C
Cavese, De Ligurori: "A breve ufficializzeremo Visconti. Poi ci concentreremo sulle... Cavese, De Ligurori: "A breve ufficializzeremo Visconti. Poi ci concentreremo sulle uscite"
Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"... TMW RadioPetrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Salernitana, mister Raffaele è in stand by. Sputano però i primi nomi per la possibile... Salernitana, mister Raffaele è in stand by. Sputano però i primi nomi per la possibile sostituzione
L'Union Brescia tenta di affondare il colpo per Cuppone del Cerignola. Entella alla... TMWL'Union Brescia tenta di affondare il colpo per Cuppone del Cerignola. Entella alla finestra
Aronica: "Il sogno calcistico è raggiungere i playoff con il Trapani. È dura, ma... Aronica: "Il sogno calcistico è raggiungere i playoff con il Trapani. È dura, ma non mi arrendo"
La Pro Vercelli ha il nuovo rinforzo tra i pali. Contratto semestrale per Del Favero... TMWLa Pro Vercelli ha il nuovo rinforzo tra i pali. Contratto semestrale per Del Favero
Serie C, i marcatori: Bellini (Pianese) è il quarto giocatore a toccare la doppia... Serie C, i marcatori: Bellini (Pianese) è il quarto giocatore a toccare la doppia cifra
Dopo 20 giornate, in Serie C Arezzo e Benevento tornano in vetta nei rispettivi gironi:... Dopo 20 giornate, in Serie C Arezzo e Benevento tornano in vetta nei rispettivi gironi: il punto
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio
4 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
5 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida la ThuLa. Mkhitaryan titolare
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, colloquio di mercato a Lecce tra Gasperini e Massara: le immagini
Immagine top news n.1 Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Immagine top news n.2 Hellas Verona, in tanti su Giovane. Per la Roma è la prima scelta se non arriva Raspadori
Immagine top news n.3 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Dovbyk favorito su Ferguson
Immagine top news n.4 Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona
Immagine top news n.5 La Juventus si muove per Chiesa, ma il Napoli spera. E il Liverpool detta le condizioni
Immagine top news n.6 Sarri perde un altro attaccante, Castellanos dalla Lazio al West Ham adesso è ufficiale
Immagine top news n.7 Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.2 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.3 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.4 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Immagine news Serie A n.2 Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, e adesso? L'emergenza resta, Chivu non ha alternative a Luis Henrique
Immagine news Serie A n.2 Pisa, ecco Durosinmi: l'attaccante già in città in attesa della firma sul contratto
Immagine news Serie A n.3 Roma, colloquio di mercato a Lecce tra Gasperini e Massara: le immagini
Immagine news Serie A n.4 Aronica ricorda gli anni a Napoli: "Che belle le feste di Lavezzi, si divertiva pure Mazzarri"
Immagine news Serie A n.5 Federico Chiesa e Luciano Spalletti, dov'erano rimasti? Dal nostro Sinner al flop tedesco
Immagine news Serie A n.6 Nuno Tavares ai saluti: ricca offerta dall'Al Ittihad, ma la Lazio borbotta. Vuole di più
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, subito sfida da ex per il Ds Stefanelli: "Un rammarico non aver centrato la B col Cesena"
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, tegola a centrocampo: stop di circa tre mesi per Martini. Frattura a un piede
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, il "primo acquisto" del mercato di gennaio: Pompetti torna stabilmente in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Il Palermo sembra aver trovato la quadra: all in su Pierini del Sassuolo. Che non chiude Johnsen
Immagine news Serie B n.5 Il Bari vuole Caso per la sfida di sabato: si stringe col Modena per il prestito dell'attaccante
Immagine news Serie B n.6 Bari, l'influenza ferma Gaston Pereiro? Intanto primo allenamento in biancorosso per Cistana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, De Ligurori: "A breve ufficializzeremo Visconti. Poi ci concentreremo sulle uscite"
Immagine news Serie C n.2 Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, mister Raffaele è in stand by. Sputano però i primi nomi per la possibile sostituzione
Immagine news Serie C n.4 L'Union Brescia tenta di affondare il colpo per Cuppone del Cerignola. Entella alla finestra
Immagine news Serie C n.5 Aronica: "Il sogno calcistico è raggiungere i playoff con il Trapani. È dura, ma non mi arrendo"
Immagine news Serie C n.6 La Pro Vercelli ha il nuovo rinforzo tra i pali. Contratto semestrale per Del Favero
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Sassuolo Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.3 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.5 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…