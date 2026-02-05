Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cavese, De Liguori promuove il mercato: "Budget ottimizzato e giovani valorizzati"

Cavese, De Liguori promuove il mercato: "Budget ottimizzato e giovani valorizzati"TUTTO mercato WEB
© foto di luca.bargellini
Luca Esposito
Oggi alle 10:04Serie C
Luca Esposito

A fine mercato il direttore sportivo della Cavese Vincenzo De Liguori ha mostrato una certa soddisfazione sia per aver rinforzato la rosa ampliando le scelte a disposizione del tecnico, sia per aver ottimizzato il budget a disposizione portando avanti la politica dei giovani che spesso, soprattutto in C, si rivela vincente. Ecco quanto ha dichiarato il ds in esclusiva ai microfoni di TuttoC:
Soddisfatto del mercato invernale?
“Sì, molto. Abbiamo ottenuto quasi tutto quello che volevamo, mandando a giocare Natale e Barone che sono giovani del vivaio che avevano bisogno di fare esperienza. E’ andato via Sorrentino, in scadenza di contratto e desideroso di cambiare aria perché non stava più bene a Cava dei Tirreni. Vorrei ricordare che spesso è stato fischiato quando è stato sostituito o quando entrava in campo. Per me resta un giocatore importante, ma è dipeso da lui e noi ci siamo limitati ad accontentarlo perché non tratteniamo nessuno controvoglia. E sottolineo che sono molto contento delle entrate”.
E poi la vendita di Amerighi…
“E’ stato preso da una squadra di serie D, il Fossombrone. Ci abbiamo creduto tantissimo, è stata un’operazione intelligente e abbiamo intravisto qualità strutturali tali da spingerci a puntare su di lui. Aveva bisogno di migliorare, lo staff tecnico si è rivelato all’altezza al pari dei compagni che lo hanno aiutato nel suo percorso di crescita. C’è stata un’operazione importante con l’Inter, per la Cavese vendere un atleta a una società del genere è un orgoglio”.
Come commenta gli ultimi arrivi?
“Abbiamo sostituito Amerighi, che stava facendo molto bene, prendendo Ubani che ha prospettive importantissime. E’ arrivato Gudjohnsen che, al momento, non è ancora nelle migliori condizioni fisiche. Minaj ha caratteristiche molto simili a quelle di Sorrentino e sono sicuro che ci darà una grossa mano. Se dovessi dare un voto al mercato direi 7: abbiamo una panchina più lunga, siamo completi in tutti i reparti e ci sono i presupposti per raggiungere i nostri obiettivi. Gli infortuni ci hanno condizionato nel girone d’andata, eravamo carenti nei cambi e oggi siamo contenti. Abbiamo ottimizzato il budget a disposizione: non era sostanzioso, ma ci muoviamo nei parametri imposti dalla società ragionando anche in prospettiva futura.

La Lega pro è diventata insostenibile ed è giusto che un presidente non faccia mai il passo più lungo della gamba”.
Un giudizio complessivo su una stagione sin qui altalenante…
“Se esiste un Dio del calcio è evidente che siamo in credito con la fortuna. Quando sbagliavamo gara venivamo subito puniti, altre volte invece abbiamo giocato benissimo e non abbiamo portato a casa quello che avremmo meritato. Nessuno ci ha messo sotto, questo è un dato di fatto. Anche gli arbitraggi non sono sempre stati soddisfacenti, in altre occasioni i portieri avversari sono stati i migliori in campo. Ci mancano almeno 6 punti, nessuno avrebbe avuto da recriminare se avessimo una classifica diversa. Avremo 14 finali a disposizione e noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Ora avremo una settimana complessa, ma abbiamo le carte in regola per dire la nostra. Sin dalla gara col Latina vogliono una squadra cattiva e con la “cazzimma”, poi il Monopoli e il derby con la Salernitana. Sfruttare il fattore campo può essere fondamentale”.
L’obiettivo è cambiato?
“Siamo in linea con i programmi, ci mancano 5-6 punti ma abbiamo le qualità per portare la nave in porto e mantenere la categoria grazie a un gruppo composto da gente perbene, da un allenatore che lavora tanto e da grandi calciatori. Lancio un appello ai tifosi: state al nostro fianco fino alla fine. Non abbiamo mai potuto contare su di loro nelle trasferte, questo ci amareggia. Abbiate fiducia in noi, sosteneteci, solo insieme possiamo conquistare la salvezza. Non dimentichiamo mai che siamo tra le prime cinque in serie C per minutaggio dei giovani, stiamo valorizzando anche ragazzi come Fusco o come Nunziata che a mio avviso avrà un futuro molto importante. Avere 10 under di proprietà, di cui cinque titolari, è un motivo di vanto per me e conferma che alla base c’è una programmazione seria e lungimirante”.

Articoli correlati
Cavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo Cavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo
Cavese, arriva Alex Sposito dal Trapani: operazione in prestito fino a giugno Cavese, arriva Alex Sposito dal Trapani: operazione in prestito fino a giugno
Cavese, arriva a titolo definitivo dal Bra l'attaccante Elios Minaj. Accordo fino... Cavese, arriva a titolo definitivo dal Bra l'attaccante Elios Minaj. Accordo fino a giugno
Altre notizie Serie C
Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"... TMWVandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"
Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”... Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”
Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è... Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è Bucchi dell'Arezzo
Perquisizione della finanza nella sede della Triestina: il comunicato del club alabardato... Perquisizione della finanza nella sede della Triestina: il comunicato del club alabardato
Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”... TMW RadioGiammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Team Altamura, Ninivaggi: "Doumbia e Silletti, idee chiare: qui fino al termine della... Team Altamura, Ninivaggi: "Doumbia e Silletti, idee chiare: qui fino al termine della stagione"
Cavese, De Liguori promuove il mercato: "Budget ottimizzato e giovani valorizzati"... Cavese, De Liguori promuove il mercato: "Budget ottimizzato e giovani valorizzati"
Vicenza caput mundi. Tutti i numeri di una stagione, fin qui, incredibile Vicenza caput mundi. Tutti i numeri di una stagione, fin qui, incredibile
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.1 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.2 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.3 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.4 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.6 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.7 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Immagine news Serie A n.3 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo quasi salvo, Carnevali: "Grande merito di Grosso, è destinato ad un top club"
Immagine news Serie A n.2 Bologna con un occhio sui rinnovi: i temi più caldi sono Freuler e Orsolini
Immagine news Serie A n.3 Maldini 'alla Mertens': Sarri conquistato dal figlio d'arte, sarà lui il 9 anche a Torino
Immagine news Serie A n.4 In casa Juventus cresce l'ottimismo per il rinnovo di McKennie. La prossima settimana si entra nel vivo
Immagine news Serie A n.5 Sabatini: "Vaz diamante grezzo, farà divertire. La Roma in futuro lotterà per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Stasera Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: prima chiamata per i due nuovi acquisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lucchesi versione Beep Beep: durante Padova-Monza ha raggiunto i 34,7 km/h
Immagine news Serie B n.2 Vrioni è un nuovo calciatore del Cesena: contratto fino a giugno con opzione di prolungamento
Immagine news Serie B n.3 Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercato
Immagine news Serie B n.4 Cerri: "Cesena la mia prima scelta. Avevo la certezza che il club mi volesse"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è Bucchi dell'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Perquisizione della finanza nella sede della Triestina: il comunicato del club alabardato
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Ninivaggi: "Doumbia e Silletti, idee chiare: qui fino al termine della stagione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.6 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano