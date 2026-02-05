Cavese, De Liguori promuove il mercato: "Budget ottimizzato e giovani valorizzati"

A fine mercato il direttore sportivo della Cavese Vincenzo De Liguori ha mostrato una certa soddisfazione sia per aver rinforzato la rosa ampliando le scelte a disposizione del tecnico, sia per aver ottimizzato il budget a disposizione portando avanti la politica dei giovani che spesso, soprattutto in C, si rivela vincente. Ecco quanto ha dichiarato il ds in esclusiva ai microfoni di TuttoC:

Soddisfatto del mercato invernale?

“Sì, molto. Abbiamo ottenuto quasi tutto quello che volevamo, mandando a giocare Natale e Barone che sono giovani del vivaio che avevano bisogno di fare esperienza. E’ andato via Sorrentino, in scadenza di contratto e desideroso di cambiare aria perché non stava più bene a Cava dei Tirreni. Vorrei ricordare che spesso è stato fischiato quando è stato sostituito o quando entrava in campo. Per me resta un giocatore importante, ma è dipeso da lui e noi ci siamo limitati ad accontentarlo perché non tratteniamo nessuno controvoglia. E sottolineo che sono molto contento delle entrate”.

E poi la vendita di Amerighi…

“E’ stato preso da una squadra di serie D, il Fossombrone. Ci abbiamo creduto tantissimo, è stata un’operazione intelligente e abbiamo intravisto qualità strutturali tali da spingerci a puntare su di lui. Aveva bisogno di migliorare, lo staff tecnico si è rivelato all’altezza al pari dei compagni che lo hanno aiutato nel suo percorso di crescita. C’è stata un’operazione importante con l’Inter, per la Cavese vendere un atleta a una società del genere è un orgoglio”.

Come commenta gli ultimi arrivi?

“Abbiamo sostituito Amerighi, che stava facendo molto bene, prendendo Ubani che ha prospettive importantissime. E’ arrivato Gudjohnsen che, al momento, non è ancora nelle migliori condizioni fisiche. Minaj ha caratteristiche molto simili a quelle di Sorrentino e sono sicuro che ci darà una grossa mano. Se dovessi dare un voto al mercato direi 7: abbiamo una panchina più lunga, siamo completi in tutti i reparti e ci sono i presupposti per raggiungere i nostri obiettivi. Gli infortuni ci hanno condizionato nel girone d’andata, eravamo carenti nei cambi e oggi siamo contenti. Abbiamo ottimizzato il budget a disposizione: non era sostanzioso, ma ci muoviamo nei parametri imposti dalla società ragionando anche in prospettiva futura.

La Lega pro è diventata insostenibile ed è giusto che un presidente non faccia mai il passo più lungo della gamba”.

Un giudizio complessivo su una stagione sin qui altalenante…

“Se esiste un Dio del calcio è evidente che siamo in credito con la fortuna. Quando sbagliavamo gara venivamo subito puniti, altre volte invece abbiamo giocato benissimo e non abbiamo portato a casa quello che avremmo meritato. Nessuno ci ha messo sotto, questo è un dato di fatto. Anche gli arbitraggi non sono sempre stati soddisfacenti, in altre occasioni i portieri avversari sono stati i migliori in campo. Ci mancano almeno 6 punti, nessuno avrebbe avuto da recriminare se avessimo una classifica diversa. Avremo 14 finali a disposizione e noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Ora avremo una settimana complessa, ma abbiamo le carte in regola per dire la nostra. Sin dalla gara col Latina vogliono una squadra cattiva e con la “cazzimma”, poi il Monopoli e il derby con la Salernitana. Sfruttare il fattore campo può essere fondamentale”.

L’obiettivo è cambiato?

“Siamo in linea con i programmi, ci mancano 5-6 punti ma abbiamo le qualità per portare la nave in porto e mantenere la categoria grazie a un gruppo composto da gente perbene, da un allenatore che lavora tanto e da grandi calciatori. Lancio un appello ai tifosi: state al nostro fianco fino alla fine. Non abbiamo mai potuto contare su di loro nelle trasferte, questo ci amareggia. Abbiate fiducia in noi, sosteneteci, solo insieme possiamo conquistare la salvezza. Non dimentichiamo mai che siamo tra le prime cinque in serie C per minutaggio dei giovani, stiamo valorizzando anche ragazzi come Fusco o come Nunziata che a mio avviso avrà un futuro molto importante. Avere 10 under di proprietà, di cui cinque titolari, è un motivo di vanto per me e conferma che alla base c’è una programmazione seria e lungimirante”.