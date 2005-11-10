Ufficiale
Con la chiusura della stagione 2025-2026, si conclude l'avventura di Panelli al Carpi
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Con la giornata odierna, si conclude la stagione calcistica 2025-2026, e con questa anche l'avventura di Tommaso Panelli al Carpi: dopo due stagioni, si è infatti conclusa l'avventura del calciatore con i colori biancorossi.
Di seguito, il comunicato:
"L’AC Carpi saluta e ringrazia Tommaso Panelli.
Panelli, che ha vestito biancorosso per due stagioni – contribuendo attivamente, con leadership e solidità, ad altrettante salvezze – termina la sua esperienza con i nostri colori dopo aver collezionato 60 presenze.
La Società AC Carpi ti ringrazia per la professionalità dimostrata e ti augura un soddisfacente prosieguo di carriera, Pane!".
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