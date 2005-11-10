Ufficiale Desenzano, dal Carpi arriva il difensore Panelli: ha firmato un annuale con opzione

Il centrale classe '94 nella passata stagione ha disputato 30 gare segnando due reti con gli emiliani

Innesto d'esperienza per la difesa del neopromosso Desenzano. Il club lombardo ha infatti annunciato l'arrivo del classe '94 Panelli dal Carpi. Di seguito il comunicato ufficiale e le prime parole del neo biancazzurro:

Il Desenzano F.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Tommaso Panelli, che ha sottoscritto un accordo con il club fino al 30 giugno 2027 con opzione.

Difensore centrale mancino, nato a Empoli il 6 giugno 1994 e alto 185 centimetri, Panelli arriva a Desenzano dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia del Carpi, nel campionato di Serie C.

Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e D vestendo, tra le altre, le maglie di Rimini, Sorrento, Turris, Aglianese e Scandicci.

Esperienza, solidità e le prime parole

Centrale dotato di struttura fisica ed esperienza, nella stagione 2025/2026 ha collezionato 30 presenze e 2 reti con il Carpi nel Girone B di Serie C. Nell’annata precedente aveva invece chiuso il campionato con 27 presenze e un gol.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo difensore biancazzurro: “Sono molto felice di iniziare questa avventura. In questi primi giorni ho trovato una società ambiziosa, organizzata e con la fortuna di lavorare in un contesto unico come il lago di Garda“.

Panelli ha poi aggiunto: “Ci aspetta una stagione impegnativa ma sono convinto che con entusiasmo, umiltà e lavoro potremo raggiungere i nostri obiettivi“.

Il Desenzano F.C. dà il benvenuto a Tommaso e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancazzurra.