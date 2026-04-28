Cittadella, Marchetti prima dei playoff: "Dobbiamo guardarci dentro e capire cosa vogliamo"

Dopo una stagione regolare complicata e al di sotto delle attese, il Cittadella si appresta a vivere la run playoff con la voglia di risollevarsi.

Al primo turno ci sarà da affrontare l'Arzignano Valchiampo e prima della gara si è espresso il direttore generale del club veneto Stefano Marchetti attraverso le colonne de Il Gazzettino:

"Purtroppo mi sono arrabbiato troppe volte quest’anno. Possiamo anche stare a casa se non mettiamo l’atteggiamento e l’attenzione: siamo stati altalenanti troppe volte, e ripeterlo anche nell’ultima gara è come aver fallito. Dobbiamo guardarci dentro e dirci chi siamo e cosa vogliamo: mi aspetto una settimana di sofferenza e di concentrazione, dove prepari tutto in maniera molto attenta. Non vedo entusiasmo e non vedo orgoglio: io posso anche perdere la partita, ma devo dare tutto quello che ho. Contro l’Arzignano non potranno esserci alibi: dobbiamo salvare non solo la stagione, ma anche la faccia".