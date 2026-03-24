TMW Cittadella, Marchetti: "Nei playoff non arrivare da favoriti può essere un vantaggio"

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, ha preso la parola Stefano Marchetti, responsabile dell'area tecnica del Cittadella:

"Dopo tanti anni di Serie B approcciarsi alla Serie C è complicato. Per la mentalità che serve. Il Cittadella deve essere una squadra operaia, che non sbaglia mai l'atteggiamento. Dopo tanti anni di B, invece, i giocatori possono pensare che in certi campi possa essere più semplice. Quando invece è l'esatto contrario. Serve la garra sempre e siamo mancati in alcuni momenti dell'anno. La squadra qualitativamente è competitiva ma ci è mancato questo dettaglio.

I playoff? Può essere un vantaggio non arrivarci da favorita. Perché sono un altro campionato: mi auguro che crescendo possiamo giocarci qualche chance.

Zilio? La Serie C ha come mission quella di formare i giovani e noi come Cittadella la dovremo perseguire in maniera particolare. Andrea è un ragazzo che aveva fatto le giovanili con noi prima di passare a Bologna e Cremona. Questo ci ha permesso di riprenderlo fuori lista dopo aver fatto un percorso importante. Credo che abbia tutte le chance per crescere".