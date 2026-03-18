Coppa Italia Serie C, il Potenza ipoteca il trofeo: 3-1 al Latina nella gara d’andata
Il Potenza ipoteca la Coppa Italia Serie C. Nella gara d’andata della finale infatti il club rossoblù sfrutta il fattore casalingo e si impone per 3-1 sul Latina che ora dovrà compiere una vera impresa in casa per ribaltare le sorti della sfida.
Il Potenza parte subito bene e dopo cinque minuti sblocca l’incontro con Murano bravo a battere Mastantonio da due passi, poco dopo la mezzora arriva anche il raddoppio con Schimmenti che entra in area di rigore calciando in diagonale per il 2-0 al termine di una ripartenza. A inizio ripresa invece arriva il tris con Felippe che trasforma in maniera impeccabile un calcio di rigore conquistato per un tocco di braccio di Marenco sul tiro di D’Auria. Nel finale il Latina trova la rete con Sylla, bravo a staccare più in alto di tutti, che tiene aperta una speranza per la gara di ritorno. L’ultima emozione è per il rosso a Cioffi, doppio giallo, che impedirà all’attaccante di scendere in campo nel ritorno.
Finale
Andata
Potenza-Latina 3-1
5’ Murano (P), 32’ Schimmenti (P), 50’ Felippe (P), 86’ Sylla (L)
Ritorno 01/04 ore 20:30
Latina-Potenza