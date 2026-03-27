TMW Dalla possibile B del Benevento alla Coppa, passando dal Trapani: i cinque lunghi giorni della C

Con la sosta Nazionali, non ci saranno gare di nessun campionato italiano questa sera, con anche la Serie C che prenderà il via nella giornata di domani, per chiudere poi nella serata di lunedì la 34ª giornata della regular season; e saranno 72 ore decisamente caldissime quelle che ci attendono, visto che proprio lunedì il Girone B potrebbe dare indicazioni sul futuro imminente, perché si giocherà il big match tra la capolista Arezzo e l'Ascoli secondo in classifica. Cinque i punti che distanziano le due compagini, tre quelli messi in palio dalla gara, che ne vale però moralmente molti di più.

Attenzione però, il Girone C potrebbe invece emanare il primo verdetto del raggruppamento, relativo alla promozione in Serie B del Benevento, che scenderà in campo domenica per il lunch match delle 12.30 contro il Cosenza; molto, però, dipenderà da quanto accadrà sabato in quel di Latina, dove andrà in scena il Catania. In caso di mancato successo - pari o sconfitta non cambierebbe - degli etnei, i sanniti dovrebbero battere i calabresi, per poter festeggiar con anticipo un traguardo che pare comunque ormai prossimo all'arrivo.

E sempre per quel che riguarda il Girone C, altra giornata importante quella di martedì 31 marzo, quando il TFN discuterà sulla questione legata al Trapani. Altri cinque punti di penalità, visto che il club avrebbe saldato le inadempienze (seppur tardivamente), o esclusione dal torneo, cosa che chiederà la Procura della FIGC?

Non finisce poi qui, se si allunga questo momento alla serata di mercoledì 1° aprile, quando si giocherà la finale di ritorno di Coppa Italia. Alle 21.30 il 'Francioni' accenderà i fari, e i padroni di casa del Latina proveranno a ribaltare il risultato dell'andata per alzare il trofeo; il Potenza, però, forte appunto del 3-1 dell'andata, non starà certo a guardare.