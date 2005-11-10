Ufficiale Dolomiti Bellunesi, c'è l'accordo con il Parma per il rinnovo del prestito di Trabucchi: la nota

Buone notizie in casa Dolomiti Bellunesi, perché il club veneto fa sapere che è stato raggiunto l'accordo con il Parma per il rinnovo del prestito di Nicolas Trabucchi, che a gennaio era arrivato nella compagine allora neo promossa in Serie C.

Questo, il comunicato:

"Il prestito dal Parma è stato rinnovato: Nicolas Trabucchi vestirà ancora la maglia della Dolomiti Bellunesi. Classe 2007, il difensore di proprietà del club emiliano proseguirà la propria esperienza in provincia di Belluno, dopo l’impatto positivo avuto nei mesi successivi al suo arrivo, avvenuto durante il mercato di gennaio.

FIDUCIA – In poco tempo, il giovane centrale è riuscito a conquistare la fiducia dello staff tecnico e dell’ambiente, mettendo in mostra personalità, affidabilità e una maturità che va ben al di là dell’anagrafe. Non a caso, il club ha deciso di puntare ancora su di lui, in vista del secondo campionato consecutivo di Serie C.

RESPONSABILITÀ – Trabucchi si presenta al nuovo inizio con entusiasmo: «Sono felice di ritrovare i compagni con cui ho condiviso la seconda parte della scorsa annata. Allo stesso tempo, sento una grande responsabilità nei confronti di questa società. Non vedo l’ora di iniziare».

COSTANZA NEL LAVORO – Nel periodo trascorso alla Dolomiti Bellunesi, il ragazzo col numero 5 stampato sulla schiena ha avuto modo di confrontarsi con il professionismo e di accelerare il proprio percorso lungo una carriera ancora agli albori: «Ho capito quanto sia importante essere costanti nel lavoro, sacrificarsi per il collettivo e gestire, anche a livello mentale, i vari momenti della stagione nel calcio dei grandi».

PALESTRA E VACANZA – L’estate è stata l’occasione per recuperare energie e prepararsi al meglio: «Tra allenamenti in palestra, corse e un po’ di vacanza, sono riuscito a liberare la testa e a ricaricarmi per il prossimo campionato». Le idee sono già molto chiare. «Voglio aiutare il gruppo. Gli obiettivi della squadra vengono prima di quelli personali. Mi metto completamente a disposizione del mister, dello staff e dei compagni, dando tutto me stesso».

ATTEGGIAMENTO – Parole che rispecchiano l’atteggiamento con cui Trabucchi si era presentato già nella passata stagione e che confermano la volontà di proseguire il cammino nella realtà dolomitica. Prende forma, quindi, l’opportunità di proseguire un cammino iniziato sei mesi fa. E di continuare a maturare in un ambiente che ha saputo apprezzare le qualità tecniche e umane del difensore parmense".

Fa seguito anche la nota del Parma: "Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il difensore Nicolas Trabucchi alla Società Dolomiti Bellunesi fino al 30 giugno 2027.

Nicolas, dopo aver vestito la maglia gialloblu nel Settore Giovanile e aver esordito in Prima Squadra nella partita di Coppa Italia Frecciarossa contro il Bologna, proseguirà il proprio percorso formativo in Serie C.

L’esperienza con la Società Dolomiti Bellunesi rappresenterà per il calciatore un’importante opportunità di crescita e maturazione nel calcio professionistico".