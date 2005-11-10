Ufficiale L’Azzurra Agnese Bonfantini è una nuova giocatrice del Como 1907 Femminile

Il Como 1907 Femminile ufficializza l'arrivo di Agnese Bonfantini dalla Fiorentina: l'attaccante firma per la prima stagione in Serie A Women.

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Agnese Bonfantini, con il club che continua a rafforzare la sua squadra in preparazione ad una storica prima stagione in Serie A Women.

Bonfantini arriva dalla Fiorentina, sfoggiando grande esperienza ai livelli più alti del calcio femminile. In un percorso che l’ha vista vestire le maglie di Roma, Juventus, Inter e Fiorentina, l’attaccante nata nel 1999 può contare su oltre 150 presenze in Serie A Women e 38 gol, ottenendo anche presenze in Women’s Champions League. Nella sua carriera ha alzato al cielo uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Cresciuta tra Fondotoce e San Pietro Gravellona Toce, Bonfantini ha rappresentato la Nazionale italiana dall’Under 17 alla Nazionale Maggiore. Con le "Azzurre" ha totalizzato 27 presenze, segnando tre gol, prendendo parte agli Europei 2022, Nations League e qualificazioni ai Mondiali.

Riconosciuta per la sua velocità, creatività e forza nell’ultimo terzo di campo, Bonfantini porta qualità, esperienza e personalità al Como in vista di uno speciale nuovo capitolo. Il suo arrivo rafforzerà ulteriormente la rosa di Selena Mazzantini in preparazione alla prima stagione del club in Serie A Women.

L’Head of Women’s Football Heather O’Reilly, ha commentato: "Sono estremamente felice di avere Agnese con noi. Nel suo miglior stato di forma, è uno degli attaccanti esterni più veloci ed efficaci in Italia. Le sue doti nell’uno contro uno sono importanti. Penso che il Como 1907 sia il posto perfetto per lei".

Sul suo arrivo a Como, Agnese Bonfantini ha dichiarato: "Sono molto contenta di essere qui, voglio portare la mia esperienza e il mio sorriso. Voglio dare il massimo, voglio rendere speciale questa esperienza. Sono stata sin da subito molto attratta da questo progetto e sento molta fiducia".