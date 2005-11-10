Ufficiale Esperienza pro in Italia per l'attaccante del Parma Kowalski: in prestito alla Dolomiti Bellunesi

Un nuovo prestito per l'attaccante del Parma Mateusz Kowalski, che dopo l'avventura in Portogallo della scorsa stagione (ha vestito la maglia del Torreense, nella Serie B locale) approda ora in Serie C, in prestito alla Dolomiti Bellunesi.

Di seguito, la nota del club ducale:

"Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo l’attaccante Mateusz Kowalski alla Società Dolomiti Bellunesi, fino al 30 giugno 2027.

L'esperienza alla Dolomiti Bellunesi rappresenterà per il calciatore un'ulteriore opportunità di crescita e di maturazione nel calcio professionistico".

Fa eco anche la nota del club veneto: "Dal debutto in Serie A contro il Napoli alla nuova avventura con la Dolomiti Bellunesi. Il club ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Mateusz Kowalski: in prestito dal Parma, andrà ad arricchire il reparto offensivo.

CURRICULUM – Polacco, nato a Gdańsk il 21 luglio 2005, è un attaccante che sfiora i due metri di altezza e abbina forza fisica, presenza nel gioco aereo e capacità di fare reparto. Nonostante la giovane età, il suo curriculum racconta già esperienze di assoluto livello. Con il Parma ha debuttato prima in Coppa Italia, l’11 agosto 2024 contro il Palermo, e successivamente in Serie A, per un indimenticabile esordio: allo stadio “Maradona” è stato schierato titolare nella sfida al cospetto della formazione allenata da Antonio Conte.

BAGAGLIO TECNICO E UMANO – Ma, soprattutto, è riuscito a mettersi in evidenza nel campionato Primavera 2, in cui realizzato 15 reti in 36 presenze, confermando il proprio fiuto del gol e le qualità che lo rendono un elemento di assoluto interesse. La sua crescita è passata anche attraverso le nazionali giovanili della Polonia, con cui è riuscito a trovare la via della rete. Nel suo Paese d’origine, inoltre, ha vestito le maglie di Jagellonia e Miedź Legnica, alle quali si è aggiunta pure una parentesi in Portogallo nelle file del Torreense, utile ad arricchire ulteriormente il suo bagaglio tecnico e umano.

PALCOSCENICO INTERNAZIONALE – Per la Dolomiti Bellunesi, si tratta di un innesto che amplia le soluzioni offensive e conferma la volontà della società di puntare su giovani già strutturati e con margini di miglioramenti tutti da esplorare. Nonostante abbia ancora un’intera carriera davanti a sé, Kowalski ha già conosciuto il calcio di Serie A, il palcoscenico internazionale e realtà calcistiche differenti tra Polonia, Portogallo e Italia. Ora lo attende una nuova sfida in Serie C Sky Wifi, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e mettere il suo bagaglio al servizio del collettivo guidato da Andrea Bonatti".