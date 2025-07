Ufficiale Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dall'Atalanta il difensore Mattia Tavanti

La Dolomiti Bellunesi accoglie un nuovo innesto per il reparto arretrato: si tratta del giovane e promettente Mattia Tavanti. Il difensore, classe 2005, arriva in prestito dall’Atalanta, società con cui ha completato il proprio percorso di crescita nel settore giovanile.

DALLA TOSCANA A BERGAMO – Nato il 19 maggio 2005 a Poggibonsi, Tavanti è alto 191 centimetri e abbina struttura fisica, senso della posizione e capacità di lettura delle situazioni difensive. Ha mosso i primi passi calcistici nel San Gimignano, prima di approdare alla Fiorentina. A seguire, nel 2019, ecco il trasferimento a Bergamo, dove ha vestito la maglia nerazzurra per sei stagioni consecutive e si è allenato spesso con la prima squadra, sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Senza considerare la convocazione in occasione della sfida contro l’Eintracht Francoforte, valevole per il Trofeo Bortolotti.

SOLARE – «Ho scelto la Dolomiti Bellunesi – spiega il diretto interessato – perché in questa società ho trovato persone ambiziose e mosse dalla volontà di fare bene. Qui c’è l’opportunità di crescere sotto ogni punto di vista». Tavanti può agire da centrale di difesa o da “braccetto” di destra in una retroguardia a tre: «Mi piace giocare la palla, impostare dal basso. E – sorride – anche segnare. Ritengo di avere delle qualità di testa, ma in generale punto a migliorare in vari ambiti. Nel complesso, sono una persona solare, che ama stare in compagnia».

AL SERVIZIO DEL COLLETTIVO – Nella Primavera della Dea. ha collezionato 52 presenze in campionato (condite da 4 reti) e 7 gettoni in Youth League: la Champions League giovanile. Ora, però, Mattia è pronto a misurarsi per la prima volta con il calcio professionistico, in Serie C, con l’obiettivo di mettere a disposizione del collettivo guidato da mister Zanini le proprie qualità e la preziosa esperienza maturata in uno dei vivai più prestigiosi d’Italia ed Europa. «In vista della stagione ormai alle porte – conclude – pensiamo innanzitutto a ottenere il prima possibile i punti necessari per la salvezza. Poi potremo divertirci. A livello personale, spero di dare un aiuto concreto alla squadra e, ovviamente, di riuscire a ritagliarmi il mio spazio».