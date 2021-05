ESCLUSIVA TMW - Giana, Perna: "Uno dei gruppi più belli da quando siamo tra i pro: diamo continuità"

esclusiva Giana, Perna: "Uno dei gruppi più belli da quando siamo tra i pro: diamo continuità"

Le bandiere nel calcio non esistono più? Non è vero. Sono rare, questo è innegabile, ma esistono.

Basta guardare un po' oltre, non necessariamente nel calcio blasonato e patinato. La Giana Erminio insegna: perché ieri è stato comunicato il rinnovo di capitano e vicecapitano, entrambi al decimo anno in biancazzurro.

E i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato proprio il vice capitano, Fabio Perna.

Circa 20 giorni dal termine del campionato: a mente fredda, che stagione è stata?

"Indubbiamente, per come è andata, direi una buona stagione. Certo, la partenza è stata in salita, abbiamo iniziato in ritardo il ritiro a causa della retrocessione della stagione ancora antecedente, siamo stati colpiti dal Covid quasi all'inizio e tanti nuovi arrivati dovevano adattarsi al nuovo ambiente: i risultati non ci stavano premiando, e chiaramente quando non arrivano punti, quando manca continuità, si fa fatica a reagire, perdi certezze e mentalmente non è facile. La scossa però è arrivata, la gara vinta contro la Lucchese nel rush finale è stata la svolta, e l'anno si è raddrizzato. Fino poi ad arrivare alla salvezza".

Adesso ci sarà più tempo per programmare: cosa deve fare e cosa deve evitare la Giana?

"Credo che l'errore da evitare sia smantellare il gruppo. Può sembrare una frase fatta, ma è stato quella la forza di questo anno, l'unità di intenti, l'unione tra di noi, tutti remavamo dalla stessa parte: uno dei gruppi più belli da quando siamo tra i professionisti, da quando il calcio è un lavoro. Qualcosa è stato costruito, la base per partire c'è vista la solidità dell'organico, c'è solo da aggiungere qualche innesto. E' stato un anno faticoso, che però può esser stato di transizione: l'ossatura c'è, diamo continuità migliorandoci".

In tal senso, quando sono stati importanti, emblematici, il tuo rinnovo e quello di Pinto?

"Credo siano fondamentali. Ci son periodi in cui magari, per tantissimi motivi, possiamo rendere men, ma noi daremo sempre l'anima per la Giana, qua siamo a casa, è una famiglia. Ed è chiaro che quando sono queste le premesse, tutto poi è amplificato, una salvezza, una promozione o una retrocessione non sono mai semplici risultati sportivi, sono ben altro".

Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione di Fabio Perna?

"A livello personale, spero di arrivare almeno alla doppia cifra, e da li poi provare a fare qualcosa di più. Come squadra, vorrei si centrasse la salvezza il prima possibile, poi tutto che verrà in più... ce lo godremo".