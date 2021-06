FIGC, comunicati i termini di integrazione e riammissione in C e quelli relativi alle 2^ squadre

vedi letture

La Figc ha emanato nella giornata di ieri quattro comunicati relativi alla Serie C. All'interno di quali sono presenti i "Termini Integrazione Organico Campionato Di Serie C 2021-2022", i "Termini Riammissioni Campionato Di Serie C 2021-2022", i "Termini E Adempimenti Partecipazione Seconde Squadre Al Campionato Serie C 2021-2022" e infine gli "Adempimenti Partecipazione Seconda Squadra Juventus Campionato Serie C 2021-2022".

Di seguito i link ai quattro comunicati ufficiali della Federcalcio:

Termini Integrazione Organico Campionato Di Serie C 2021-2022

Termini Riammissioni Campionato Di Serie C 2021-2022

Termini E Adempimenti Partecipazione Seconde Squadre Al Campionato Serie C 2021-2022

Adempimenti Partecipazione Seconda Squadra Juventus Campionato Serie C 2021-2022