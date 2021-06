Fiorenzuola in C, il presidente: "Tornati a regalare una grande gioia dopo molto tempo"

vedi letture

Giornata a dir poco storica per il Fiorenzuola, che con la vittoria di oggi sul Sasso Marconi si è garantita la promozione in Serie C, a distanza di vent'anni dall'ultima volta. Luigi Pinalli, presidente dei piacentini, ha concesso un'intervista ai taccuini di TuttoC.com dopo il fischio finale: vi proponiamo di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Cosa prova in questo momento?

"Non dico che dopo il gol del 2-0 eravamo già messi bene, ma da quel momento ho cominciato a provare sensazioni davvero particolari. Sono 28 anni che non vincevamo un campionato, questa promozione è un piacere soprattutto per la città di Fiorenzuola. Dopo tantissimo tempo siamo tornati a regalare una grandissima gioia ai nostri concittadini".

Trenta gol di Bruschi: un commento sul suo "bomber"?

"Non so cosa farà il prossimo anno, ma in questa stagione è stato veramente eccellente. Ci ha aiutato tanto segnando 30 gol, non è stato l'unico ad aver contribuito alla promozione visto che si è trattato di un successo di squadra ma Bruschi ha certamente fatto qualcosa di straordinario".

A chi dedica questa promozione?

"Al mister, al vice-allenatore e a tutti coloro che hanno operato per tenere a bada questa squadra composta quasi esclusivamente da giovani calciatori. Tabbiani ci teneva tantissimo a centrare l'obiettivo e sono contento che ci sia riuscito".