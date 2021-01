FOCUS TMW - La Top 11 del Girone B di Serie C: Arma super a Verona, Calcagni gagliardo

focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Arma super a Verona, Calcagni gagliardo

E' andata in archivio la 20^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Arezzo-Feralpisalò 2-3

Cesena-VirtusVecomp Verona 1-3

Fano-Perugia 0-0

Imolese-Padova 1-1

Legnago-Vis Pesaro 2-1

Mantova-Fermana 1-0

Matelica-Triestina 3-2

Modena-Gubbio 2-0

Sudtirol-Ravenna 2-1

Sambenedettese-Carpi 5-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-5-2:

Gagno (Modena): quella emiliana è la formazione meno battuta di Italia, lui uno dei portieri meno battuti d'Europa, e anche ieri si capisce il perché. Supportato da una difesa granita, sforna un'altra grande prova, e dà il la ai suoi soprattutto sullo 0-0 quando si immola su Sainz-Maza.

Bondioli (Legnago): spicca su tutti nel reparto avanzato, sfornando una prova autoritaria attraverso la quale tiene a bada tutto l'attacco della Vis Pesaro. Non sbaglia nessuna azione, la lettura delle stesse è sempre impeccabile.

Pellacani (VirtusVecomp Verona): più il Cesena pressa, più lui si esalta e alza il muro. Dalla sua parte non si passa, ma guida il reparto con ordine e precisione, senza mai essere rude o rischiando qualcosa.

Daffara (VirtusVecomp Verona): crossa, dribbla, smista palloni, è suo l'assist in occasione del secondo gol. Parte in sordina ma cresce nettamente col passare dei minuti, impiegando comunque poco tempo per salire in cattedra e fare la voce grossa.

Guccione (Mantova): gli avversari faticano a contenerlo, soprattutto poi nel secondo tempo quando si mostra ancora più ispirato. Entra bene in area e si muove ottimamente, è solo sfortunato per un gol che non arriva. Anche se sarebbe stato meritato.

Angiulli (Sambenedettese): corsa, fisicità, intensità, tecnica. Tutto condensato nella prova del centrocampista, il migliore tra tutti i componenti del reparto, avversari compresi. Ciliegina sulla torta, il gol che vale il 3-1 per i suoi.

Torrasi (Imolese): lottare contro il blasonato Padova non è facile, lui riesce a tenere le fila dei suoi rendendo tutto più semplice. Tanto lavoro anche a collegamento dei reparti, unito a strepitosa lucidità.

Beccaro (Sudtirol): l'eurogol che vale tre punti è il coronamento di una domenica fantastica e di una prestazione di alto livello, sia a centrocampo che in zona offensiva. Impeccabile su tutto.

Calcagni (Matelica): non sorprende il vedere che le azioni decisive nascono tutte dai suoi piedi. Ha una tecnica che lo farebbe ben figurare in B, e contro la Triestina sfodera il miglior repartorio: toglie i palloni agli avversari, manda avanti i suoi, usa la testa e si mostra molto determinato.

Arma (VirtusVecomp Verona): al netto del gol, sorprende soprattutto per come gioca in fase di non possesso. Estremamente funzionale al gioco di mister Fresco, imposta benissimo l'azione dando al reparto offensivo veronese quel guizzo in più.

Lescano (Sambenedettese): segna una doppietta e sfiora persino il terzo gol, non facendo affatto rimpiangere l’infortunato Maxi Lopez. Svaria muove su tutto il fronte offensivo, e mostra un grande feeling con Botta e Nocciolini, perfezionando al massimo i meccanismi del reparto avanzato.