FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: debutto e gran gol di Esposito

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Pordenone inarrestabile: vittoria anche sul campo non facile della Virtus Vecomp Verona e dieci punti di vantaggio sulla Triestina, fermata sul pari dal Ravenna. Pesanti vittorie in trasferta per Gubbio, Imolese e Sud Tirol. L'unico successo casalingo del turno infrasettimanale l'ha conseguito la Feralpi, che ha superato per 3-2 una Ternana che nemmeno il neo tecnico Calori è riuscito a rivitalizzare alla svelta. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiduesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Stefano Guarna (Monza): in una giornata non propriamente brillante per i biancorossi, spicca la performance di altissimo livello di un portiere preso dalla società per garantire esperienza ed affidabilità. Para un rigore a Gomez intuendo l’angolo giusto, è prodigioso su Spagnoli. Saracinesca.

Difensori

Kevin Vinetot (SudTirol): sfrutta al meglio un traversone di Morosini e batte il portiere avversario anticipando da attaccante di razza un marcatore attento come Selasi. Coronamento di una prestazione di altissimo livello.

Andrea Venturini (Rimini): risponde al gol di Ranieri con un preciso inserimento e con una conclusione chirurgica. In precedenza aveva salvato il risultato immolandosi quasi nei pressi della linea di porta. Un calciatore che, per stessa ammissione della dirigenza, sta crescendo esponenzialmente di settimana in settimana.

Daniel Semenzato (Pordenone): moto perpetuo sulla corsia di competenza, sempre pronto a supportare la fase difensiva con rapidi raddoppi di marcatura ed un duello stravinto con un cliente scomodo come Nolè.

Centrocampisti

Fabian Tait (SudTirol): ha il merito di sbloccare la partita sul finire del primo tempo, gioia da dividere con De Rose che gli serve un pallone d’oro dopo aver dribblato con efficacia due avversari. Nella ripresa sfiora il raddoppio con una conclusione dai 20 metri.

Salvatore Esposito (Ravenna): il ruggito all’ultimo respiro, una conclusione, per il classe 2000, che segna il suo primo gol tra i Prof da distanza siderale che piega le mani allo sfortunato portiere di una Triestina che stava già pregustando la vittoria. Giocare l’ultimo pallone con una soluzione balistica così complessa denota carattere e non solo doti tecniche di categoria superiore.

Elio De Silvestro (Gubbio): terza vittoria di fila per i ragazzi di Galderisi e gol di alto livello per l’estroso centrocampista offensivo, abile a bucare la disattenta retroguardia lombarda dopo appena 5 minuti. Nulla può l’esperto Coser su una conclusione perfetta per potenza e precisione. Ogni azione pericolosa passa dai suoi piedi.

Michele Valentini (Imolese): capitano e simbolo della rivelazione del girone, archivia la pratica Teramo in 7 minuti: prima l’assist vincente per Mosti, poi il raddoppio facilitato da un’errata lettura della difesa di Maurizi. Gli abruzzesi battono 12 calci d’angolo, spesso è lui a salvare la porta piazzandosi sul primo palo con intelligenza tattica e spirito di sacrificio.

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): cross di Maiorino e colpo di testa perfetto di un ragazzo che sembrava destinato ad una carriera ancora più importante. Quando la Ternana resta in 9 è bravissimo a tenere alta la squadra con ripartenze inarrestabili e tanta qualità.

Attaccanti

Andrea Caracciolo (Feralpisalò): per vincere contro una big serviva una prestazione roboante dei top player a disposizione di Toscano, lui sente aria di grande sfida e non tradisce le attese. L’Airone spicca il volo spiazzando Iannarilli dagli undici metri, solo la bravura del portiere gli nega la gioia della doppietta.

Elio Calderini (Sambenedettese): impiega 20 secondi per lasciare il marchio in una partita che si stava mettendo malissimo per i marchigiani. L’assist di Russotto è perfetto, ma non è mai semplice farsi trovare pronti subentrando dalla panchina. Solo una respinta prodigiosa di Paoli non gli consente di incrementare il bottino personale.

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone): la capolista se ne va e pensare che fosse semplice perché guida una grande squadra sarebbe riduttivo. Chissà se un tecnico meno esperto e carismatico avrebbe ottenuto gli stessi risultati. La qualità della rosa è indiscutibile, ma gioco e mentalità le ha trasmesse un allenatore già proiettato al prossimo torneo di serie B.