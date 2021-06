Foggia, Canonico annuncia: "Domani alle 18 Zeman arriverà in città". Presentazione allo stadio

Foggia e il Foggia nella giornata di domani riabbracceranno Zdenek Zeman. Lo ha annunciato il presidente del club rossonero Nicola Canonico a margine dell'evento Un secolo di stelle - Foggia Legends "Zeman arriverà domani alle 18 a Foggia, lo aspettiamo tutti con ansia e voglia, arriva con tanta determinazione e con voglia di fare cose per bene. Lo aspetto con passione e armonia, se le cose vanno bene faremo una conferenza stampa per chiarire molti aspetti di questa lunga e bella trattativa. - continua Canonico come riporta Tuttocalciopuglia.com - L’entusiasmo è giusto, al tifoso non puoi togliere il sogno. Arrivano due persone (Zeman e Pavone, ndr) che hanno fatto calcio ad altissimi livelli, se ritornano vuol dire che vogliono fare cose per bene. Il campionato di C è difficilissimo ed ha tante belle squadre". La presentazione del tecnico boemo, alla sua quarta esperienza sulla panchina dei Satanelli si terrà allo stadio Zaccheria.