Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"

Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:56Serie C
Daniel Uccellieri

Tuona il presidente del Foggia Gennaro Casillo in conferenza stampa dopo lo 0-0 con la Cavese. Il numero uno rossonero si è scagliato contro i due rigori non concessi ai satanelli, queste le sue parole raccolte da TuttoC.com:

"Lo dico chiaramente: ci tengo a sottolineare che Foggia va salvaguardata. Noi faremo di tutto fino all’ultimo momento, non ci arrendiamo, faremo di tutto per non retrocedere. Purtroppo queste partite si decidono spesso con un piccolo episodio e gli episodi… non lo so più. Quello che ho visto oggi fa parte di una storia che si ripete. Non dico che entrambi i rigori fossero da fischiare, ma il primo era netto. Faremo sicuramente una nota ufficiale perché Foggia va rispettata. Foggia è una piazza importante, come Cava de’ Tirreni, come Catania, come Salerno: quando andiamo in campi importanti come questo, se devi dare un rigore lo devi dare.
Mi sono confrontato ora con l’arbitro: mi ha detto che non voleva vedere al cellulare quello che gli facevo vedere. Ma non è normale. Noi anche i piccoli passi ci servono. Sono dispiaciuto, ma non abbiamo mai parlato male, ma oggi, secondo me, si è superato il limite. Dobbiamo essere trattati almeno come gli altri.
Ho visto un andazzo da parte dell’arbitro: ogni volta che usciva un nostro giocatore e palla al centrocampo, i nostri prendevano giallo, gli altri no. Nulla contro la Cavese, che stimo tantissimo, ma vogliamo equilibrio. Questo chiediamo.
Nelle ultime cinque partite daremo l’anima e daremo tutto. Chiedo a tutti questo, per favore: equilibrio".

Articoli correlati
Foggia ultimo nel Girone C, Casillo: "Arrendersi non è nella nostra natura" Foggia ultimo nel Girone C, Casillo: "Arrendersi non è nella nostra natura"
Foggia ko nello scontro diretto contro il Picerno. Casillo: "Abbiamo incoraggiato... Foggia ko nello scontro diretto contro il Picerno. Casillo: "Abbiamo incoraggiato la squadra"
Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"... Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"
Altre notizie Serie C
Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e... Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e Siracusa
Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato... Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"
Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla... Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Risultati Serie C: poker Lecco in casa della Pro Patria, Cavese-Foggia termina a... Risultati Serie C: poker Lecco in casa della Pro Patria, Cavese-Foggia termina a reti bianche
Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia
AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"... AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"
Cosenza, Buscè: "Latina squadra fastidiosa. Playoff? Non voglio sentire parlare di... Cosenza, Buscè: "Latina squadra fastidiosa. Playoff? Non voglio sentire parlare di gestione"
Union Brescia, Rizzo: "Non possiamo considerare le partite solo un avvicinamento... Union Brescia, Rizzo: "Non possiamo considerare le partite solo un avvicinamento ai playoff"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Atalanta torna a vincere con Zappacosta, 1-0 al Verona (al 18° ko). De Roon nella storia
Immagine top news n.1 Taylor-show, la Lazio espugna Bologna e supera i rossoblù: 0-2 e 3° successo di fila
Immagine top news n.2 La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Immagine top news n.3 Pisa annichilito, il Como non fa prigionieri: 5-0 al Sinigaglia, Diao da gol e assist
Immagine top news n.4 Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Immagine top news n.5 L'Italia lo aspetta, Tonali intanto è fuori contro il Sunderland, Howe: "Un duro colpo per noi"
Immagine top news n.6 La vecchia guardia in soccorso della Juve. Spalletti ha due attaccanti in più, come nessun altro
Immagine top news n.7 Una Roma tra tensioni e delusioni riparte dal Lecce: le ultime da Trigoria
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.2 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.3 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.4 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Trinchera: "Gandelman preso per dare qualità e creare pericoli"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Ianni: "Un'altra grande prestazione, bravi a sfruttare gli episodi"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Contento per i ragazzi. Ora non dobbiamo sbagliare"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "Mi dispiace per Orsolini e per la squadra"
Immagine news Serie A n.5 Trinchera prima di Roma-Lecce: "Tanti assenti ma niente vittimismo. Corvino è il numero uno"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Massara: "C'è volontà di trasformare la delusione in energia positiva"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Vittoria importantissima che conta per noi Frosinone e l'ambiente"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Frosinone 1-3, le pagelle: Calò decisivo, Palmisani prezioso. Disastro Masiello
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Pescara 4-2, le pagelle: Saporiti e Shpendi decisivi, follia di Acampora
Immagine news Serie B n.4 Bari-Carrarese 0-3, le pagelle: Longo sbaglia tutto, Hasa 10 di altri tempi
Immagine news Serie B n.5 Risultati Serie B: il Bari crolla in casa, all'Empoli lo scontro diretto col Pescara. Vince il Frosinone
Immagine news Serie B n.6 Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"
Immagine news Serie C n.3 Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C: poker Lecco in casa della Pro Patria, Cavese-Foggia termina a reti bianche
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince