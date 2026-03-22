Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"

Tuona il presidente del Foggia Gennaro Casillo in conferenza stampa dopo lo 0-0 con la Cavese. Il numero uno rossonero si è scagliato contro i due rigori non concessi ai satanelli, queste le sue parole raccolte da TuttoC.com:

"Lo dico chiaramente: ci tengo a sottolineare che Foggia va salvaguardata. Noi faremo di tutto fino all’ultimo momento, non ci arrendiamo, faremo di tutto per non retrocedere. Purtroppo queste partite si decidono spesso con un piccolo episodio e gli episodi… non lo so più. Quello che ho visto oggi fa parte di una storia che si ripete. Non dico che entrambi i rigori fossero da fischiare, ma il primo era netto. Faremo sicuramente una nota ufficiale perché Foggia va rispettata. Foggia è una piazza importante, come Cava de’ Tirreni, come Catania, come Salerno: quando andiamo in campi importanti come questo, se devi dare un rigore lo devi dare.

Mi sono confrontato ora con l’arbitro: mi ha detto che non voleva vedere al cellulare quello che gli facevo vedere. Ma non è normale. Noi anche i piccoli passi ci servono. Sono dispiaciuto, ma non abbiamo mai parlato male, ma oggi, secondo me, si è superato il limite. Dobbiamo essere trattati almeno come gli altri.

Ho visto un andazzo da parte dell’arbitro: ogni volta che usciva un nostro giocatore e palla al centrocampo, i nostri prendevano giallo, gli altri no. Nulla contro la Cavese, che stimo tantissimo, ma vogliamo equilibrio. Questo chiediamo.

Nelle ultime cinque partite daremo l’anima e daremo tutto. Chiedo a tutti questo, per favore: equilibrio".