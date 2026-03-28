Foggia, Pazienza: "La salvezza è un sogno, serve ritrovare il gol"
Momento delicato per il Foggia, che non vince da oltre due mesi e si prepara alla sfida contro il Trapani con l’obiettivo di tenere viva la corsa salvezza.
Il tecnico Michele Pazienza ha parlato con grande sincerità: “Salvarci sarebbe un sogno, qualcosa a cui penso ogni notte. Ma non dobbiamo cercare fiducia nei risultati degli altri: dobbiamo trovarla nelle nostre prestazioni, come quella contro la Cavese”.
Un punto, quello ottenuto nell’ultimo turno, che può rappresentare una base su cui costruire, ma resta il problema del gol: i rossoneri non segnano da quasi 400 minuti.
“È una responsabilità collettiva, non di un singolo reparto. Dobbiamo trovare soluzioni, anche sui calci piazzati, per superare quella che possiamo definire ansia da gol”, ha spiegato l’allenatore.