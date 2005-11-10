Ufficiale
Forlì, si chiude il rapporto con il Responsabile dell'Area Tecnica Cristiano Protti
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Il Forlì Football Club comunica che, al termine della stagione sportiva 2025/26, si conclude il rapporto professionale con il Responsabile dell'Area Tecnica Cristiano Protti.
Il Club desidera esprimere il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per l'impegno profuso, augurandogli le migliori fortune, sia professionali che personali, per il prosieguo della sua carriera.
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