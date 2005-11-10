Spezia, arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona l'attaccante Denis Cazzadori
Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Hellas Verona, le prestazioni sportive dell'attaccante Denis Cazzadori, il quale ha sottoscritto con le Aquile un contratto fino al 30 giugno 2029.
Denis Cazzadori, la carriera
Nativo di Legnago, classe 2004, Cazzadori è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Verona, per poi esordire tra i professionisti con la maglia dell'Arzignano nella stagione 23/24. Nella stagione seguente, sempre i Serie C, è con il Caldiero Terme che l'attaccante veneto, guadagnando un posto da titolare, ripagato da 7 reti e 3 assist. Le ottime prestazioni in maglia Caldiero convincono l'Union Brescia a puntare su di lui e nell'importante campionato delle Rondinelle c'è anche la firma di Cazzadori, capace di realizzare 8 reti.