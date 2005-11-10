Ufficiale
Monopoli, dall'Atletico Ascoli arriva Mattia Sardo: accordo annuale
La SS Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sardo dalla società SSD Atletico Ascoli. Lo stesso ha sottoscritto un contratto con scadenza al 30 giugno 2028.
Mattia Sardo, la carriera
Esterno offensivo classe 2005 (è nato l’8 marzo a Roma), cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Ostiamare, conta complessivamente 96 presenze, 13 gol e 15 assist in tutte le competizioni della Serie D con le maglie di Ostiamare, Fermana e Atletico Ascoli.
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