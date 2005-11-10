Ufficiale Grosseto, c'è il rinnovo dell'esperto Gonelli. Il difensore ha firmato per due anni

Nella passata stagione il classe '93 è stato protagonista della promozione in Serie C scendendo in campo in 24 occasioni

Dopo essere stato protagonista, con 24 presenze, della promozione in Serie C del Grosseto per l’esperto centrale difensivo Lorenzo Gonnelli ha firmato il rinnovo di contratto con il club toscano a cui si è legato, come si legge sui canali social della società, fino al 2028.

“Sono davvero contentissimo per questo rinnovo e per la fiducia che la società, il presidente, il direttore e il mister hanno deciso di rinnovarmi. Tornare fra i professionisti con questa maglia dopo la straordinaria stagione dello scorso campionato culminata con la vittoria del campionato di Serie D, è motivo di grande orgoglio. - sono le parole del classe '93 ai canali ufficiali - Non era scontato e per questo sono ancora più motivato. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con i miei compagni e affrontare insieme questa nuova avventura in Serie C”.