Ufficiale Vado, due graditi ritorni: i giovani Saracco e Agostino saranno aggregati in prima squadra

Il Vado ha annunciato il doppio ritorno di due giovani cresciuti nel proprio settore giovanile e che saranno aggregati alla prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie C:

"Il Vado F.C. 1913 annuncia con grande soddisfazione il ritorno di Nicolò Agostino ed Enrico Saracco. Dopo aver maturato la loro prima esperienza lontano da Vado, rispettivamente ad Arenzano e Celle Varazze, i due giovani classe 2007 tornano a vestire la maglia rossoblù. - si legge nel comunicato - Cresciuti nel nostro settore giovanile, entrambi parteciperanno con la prima squadra di mister Pastorino al ritiro di Sauze d’Oulx.