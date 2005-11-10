Ufficiale
Giugliano, Giuseppe Caccavallo è il nuovo responsabile scouting del club
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Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver affidato il ruolo di Responsabile Scouting a Giuseppe Caccavallo, con decorrenza 01/07.
Caccavallo porta con sé un importante bagaglio di una carriera da calciatore professionista. Avrà la responsabilità di coordinare la rete degli osservatori del club, supervisionare la valutazione dei profili seguiti, la valutazione di giovani talenti e mantenere un rapporto costante con l’area sportiva.
La società tutta e il direttore sportivo Angelo Antonazzo rivolgono a Caccavallo un caloroso benvenuto con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.
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