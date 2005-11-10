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Giugliano, rinnovo a lungo termine per Vaglica: arriva un biennale
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Il Giugliano ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Giovanni Vaglica, difensore classe 2003. Il nuovo accordo lega il giocatore al club campano fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà della società di puntare sulla continuità e sulla crescita dei giovani elementi della rosa.
Nell’ultima stagione Vaglica ha totalizzato 26 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, consolidando il proprio ruolo all’interno del gruppo gialloblù. Il rinnovo rappresenta un segnale di fiducia nei confronti del difensore, considerato un profilo su cui costruire parte del futuro del Giugliano.
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