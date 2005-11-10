Ufficiale Il Giugliano promuove due talenti: primo contratto da professionista per Cuomo e Giordano

Il Giugliano punta ancora sui talenti cresciuti nel proprio vivaio. Il club gialloblù ha infatti annunciato la firma del primo contratto da professionista per Luigi Giordano e Salvatore Cuomo, entrambi classe 2007 e protagonisti del percorso nel settore giovanile.

Giordano, centrocampista, e Cuomo, attaccante, hanno così raggiunto un importante traguardo nella loro crescita calcistica, legandosi ufficialmente al Giugliano con il primo accordo da professionisti della loro carriera. Attraverso una nota ufficiale, la società ha espresso grande soddisfazione per il doppio rinnovo, sottolineando il valore del lavoro svolto dal proprio settore giovanile: "Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto da Luigi Giordano e Salvatore Cuomo, due ragazzi cresciuti nel nostro vivaio. La loro firma conferma quanto il settore giovanile rappresenti una risorsa fondamentale per il presente e il futuro del Giugliano Calcio 1928".

Un segnale importante da parte del club campano, che continua a investire sulla valorizzazione dei propri giovani, premiando il percorso di crescita dei talenti formati in casa.