Ufficiale
Grosseto, arriva a titolo definitivo dal Tau il portiere Matteo Cabella
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US Grosseto 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Tau Calcio le prestazioni sportive del calciatore Matteo Cabella, che ha sottoscritto un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2028.
Cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Torino, Cabella arriva a Grosseto dopo due stagioni da protagonista con la maglia del Tau, difendendo i pali della società altopascese da protagonista.
Un profilo giovane che va a rafforzare la rosa a disposizione di mister Paolo Indiani in vista del campionato di Serie C 2026/2027.
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