TMW Juventus, Kolo Muani è al JMedical: visite e firma prima della partenza per Hong Kong

Kolo Muani è arrivato a Torino per visite mediche e firma. La Juventus corre per permettergli di partire subito con Spalletti verso Hong Kong.

Randal Kolo Muani è tornato a Torino. Dopo la chiusura definitiva dell’operazione con il Paris Saint-Germain, l’attaccante francese è atterrato all’aeroporto di Caselle e si prepara a sostenere le visite mediche al JMedical. La Juventus vuole completare rapidamente tutti i passaggi burocratici, con l’obiettivo di permettere al nuovo rinforzo di partire insieme alla squadra per la tournée di Hong Kong. La giornata di Kolo Muani sarà particolarmente intensa. Dopo i controlli medici di rito, il francese raggiungerà la sede del club per definire gli ultimi dettagli e firmare il contratto che sancirà ufficialmente il suo ritorno in bianconero.

Alla Continassa filtra grande soddisfazione per la conclusione di una trattativa lunga e complessa. La dirigenza ha accelerato nelle ultime ore proprio per evitare che il giocatore perdesse giorni preziosi di preparazione.

Spalletti lo vuole subito con il gruppo

Luciano Spalletti potrà così iniziare a lavorare con uno dei principali rinforzi del mercato juventino. L’inserimento immediato durante la tournée permetterebbe a Kolo Muani di conoscere i nuovi compagni e assimilare rapidamente i meccanismi tattici dell’allenatore. La priorità è completare visite, firma e formalità entro la partenza della squadra. Qualora il programma fosse rispettato, l’attaccante potrebbe imbarcarsi insieme ai compagni e iniziare subito il secondo capitolo della propria esperienza juventina. Ogni ora sarà importante per portarlo nelle migliori condizioni possibili verso l’inizio della stagione. L’arrivo a Torino chiude la trattativa e riapre ufficialmente l’avventura di Kolo Muani con la maglia della Juventus.