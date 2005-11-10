Ufficiale
Alcione Milano, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina l'attaccante Giorgio Puzzoli
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La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Puzzoli.
Attaccante classe 2006, arriva all’Alcione Milano dalla Fiorentina. In maglia viola dal 2014, Giorgio ha vinto la Coppa Italia nel 23/24 e lo Scudetto nella passata stagione sportiva, contribuendo in maniera decisiva con 8 gol e 2 assist. Le sue prestazioni gli sono valse anche l’esordio in Conference League il 9 aprile 2026 contro il Crystal Palace.
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