Grosseto, Indiani dopo il 4-4 contro il Livorno: "In gare come queste si gioca a calcio"

Spettacolare 4-4 ieri al 'Picchi' di Livorno nel derby fra la formazione amaranto di Cristiano Lucarelli e il Grosseto. Paolo Indiani, tecnico dei maremmani, ha analizzato così la sfida della decima giornata del campionato di Serie C (fonte TuttoC.com):

"L'inizio di partita è stato terrificante perchè ho visto errori che di solito non facciamo. In realtà li abbiamo ripetuto anche alla fine ma sono molto soddisfatto per la prestazione, la squadra ha giocato al calcio molto bene andando a cercare la vittoria. Di questo sono molto soddisfatto, mi dispiace per l'errore sul 4-4 di solito non sbagliamo un fuorigioco del genere. Quando si gioca così il risultato passa in secondo piano, sapevo del tabù di Livorno forse era troppo bello riuscirci, probabilmente va bene anche così. I ragazzi hanno fatto dieci giornate straordinaria, ieri sera eravamo quasi i loro figli a livello di carta d'identità. C'era una differenza che non si sia vista".

Sulla condizione atletica di alcuni suoi uomini in difesa ha detto: "Può darsi sia un fattore, di solito Brenna gioca molto meglio. Ha recuperato all'ultimo momento, non si è allenato tutta la settimana". Sull'obbiettivo aggiunge: "All'inizio del torneo con una squadra nuova con una media di età molto bassa lecito porsi come obbiettivo la salvezza. Come dicevo prima le prime dieci giornate sono state strabilianti, proseguiremo così? non lo so ma io ci credo perchè li vedo crescere costantemente"