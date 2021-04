Gubbio, Pellegrini: "Chiudere il torneo con 2 vittorie per centrare i playoff e andare lontano"

Un inizio deficitario, ma il Gubbio si è piano piano ripreso e, al netto di una lieve recente flessione, punta dritto ai playoff. Come ha confermato, nella conferenza stampa settimanale, l'attaccante Jacopo Pellegrini: "Abbiamo fatto un buon campionato, ma ora c'è da chiuderlo in bellezza con due vittorie che ci possono permettere di andare ai playoff e poi più lontano possibile. Ce la possiamo fare, siamo tutti convinti di raggiungere i playoff, affrontiamo due formazioni che possiamo battere e ce la metteremo tutta: ci stiamo allenando al massimo, arriveremo pronti alla sfida contro l'Imolese".

Andando poi al suo personale: "Ho avuto bisogno di un periodo di adattamento, ma piano piano sono entrato meglio nel gruppo capendo anche come giocare al meglio in questa categoria: mi sono sbloccato, e ora spero di continuare così. Mi sono trovato meglio come punta, magari a due punte, però sono a disposizione. I gol fatti? L'importante è farli, la bellezza dello stesso non conta. Spero di farne altri per aiutare la squadra a fare punti".