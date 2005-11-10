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Guidonia Montecelio, arriva il difensore Baroni: ha firmato un pluriennale

Guidonia Montecelio, arriva il difensore Baroni: ha firmato un pluriennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Giacomo Morini
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:51Serie C

"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni, su base pluriennale, dell'atleta Riccardo Baroni". Con questa nota il club laziale ha comunicato l'acquisto del difensore classe '98 reduce da due anni e mezzo all'Albinoleffe dove ha collezionato 68 presenze con tre reti.

"Ruolo difensore, nativo di Bagno a Ripoli (Fi), cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vanta presenze nella nazionale Under 20 ed è reduce dall'esperienza all'Albinoleffe; in carriera Baroni ha indossato anche le maglie di Lucchese, Virtus Entella, Siena, Frosinone, Modena e Pontedera. - si legge ancora nel comunicato - Nel personale albo d'oro, il calciatore vanta la vittoria di due campionati e di una Supercoppa di Serie C. A Riccardo un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Guidonia Montecelio".

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