Ufficiale Il Carpi e il direttore sportivo Marco Bernardi avanti insieme: accordo fino al 2027

A un anno dal suo arrivo al Sandro Cabassi, il Carpi ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali il rinnovo del direttore sportivo Marco Bernardi. Il dirigente ha firmato un nuovo accordo con la società biancorossa fino al giugno del 2027. Questa la nota ufficiale:

"L’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto, fino a Giugno 2027, con il Direttore Sportivo Marco Bernardi.

Bernardi, che ha appena iniziato il suo secondo anno in biancorosso, prolunga il suo accordo con i nostri colori dopo una prima stagione nella quale - grazie anche all'allestimento di una rosa formata da un efficace mix fra giovani di talento e calciatori di esperienza - ha contribuito attivamente all'ottenimento della salvezza anticipata da parte del Carpi".