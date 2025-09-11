Ufficiale Popovic saluta il Napoli. Il talento serbo ha firmato per il CSKA Mosca

Matija Popovic è un nuovo giocatore del CSKA Mosca. Il centrocampista serbo, 19 anni, arriva dal Napoli e ha firmato un contratto fino al 2028.

Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Sono molto felice di essere arrivato in un club così importante. Non vedo l'ora di scendere in campo il prima possibile e di mostrare le mie migliori qualità. Ho scelto il CSKA perché il CSKA e il Partizan sono club fratelli, e per me questo significa automaticamente che il CSKA è il club più grande e importante in Russia. Naturalmente, conosco molti calciatori serbi che hanno giocato qui. Sono anche sicuro che Milan Gajic mi aiuterà nell'adattamento nella prima fase. Ringrazio anche tutti i tifosi per il loro supporto. Vorrei lasciare al CSKA lo stesso grande segno che altri giocatori serbi hanno lasciato qui prima di me.

Nella passata stagione, Popovic ha raccolto 26 presenze, segnando 11 reti con la squadra Primavera del Napoli. In precedenza ha anche vestito la maglia del Monza, venendo convocato in tre occasioni dalla Prima squadra ma senza mai scendere in campo.