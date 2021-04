Il Como torna in B, Gattuso: "Pronto a rimanere se il club vorrà. Adesso vorrei conoscere Rino"

A due giorni dalla promozione aritmetica del suo Como in Serie B Giacomo Gattuso, "l'altro Gattuso" com'è stato ribattezzato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Domenica il giorno più bello della mia vita? Sì sì confermo. A livello professionale, ovvio. Io qui sono cresciuto, ho fatto tutto il settore giovanile e sono diventato il capitano della prima squadra. Oltre l’aspetto professionale conta molto quello umano, per quello che il Como mi ha dato e quello che io ho dato a loro. Sento l’amore della città per me, bellissimo. Futuro ancora qui? Sono un uomo della società, quello che decidiamo sarà la soluzione migliore. Se la società lo chiede io sono pronto".

Spazio poi ad una battuta legata all'altro Gattuso, Gennaro, tecnico del Napoli: "Non l'ho mai conosciuto, e mi piacerebbe farlo, perché lo stimo tantissimo per come fa calcio e per come comunica: è molto empatico".