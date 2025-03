Ufficiale Novara, Gattuso sollevato dall'incarico: squadra affidata a Mascara

Giacomo Gattuso non è più l'allenatore del Novara. Decisiva la sconfitta maturata in casa dell'Union Clodiense, ultimo in classifica: "Novara Football Club comunica che Giacomo Gattuso non ricopre più il ruolo di guida tecnica della prima squadra - si legge sul comunicato diramato dal club -. A mister Gattuso vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questo anno e mezzo insieme, per la dedizione e l’attaccamento dimostrati. Valori che hanno portato la squadra a raggiungere l’importante traguardo della salvezza nella passata stagione. Il Club gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

La squadra al momento è stata affidata a Giuseppe Mascara, attuale tecnico della Primavera, in attesa di eventuali altre decisioni.

Undicesimo posto nel gruppo A, il tecnico ha pagato gli ultimi risultati ottenuti: quattro sconfitte nelle ultime sei partite giocate, nemmeno il 2-1 rifilato al Padova ha cambiato le sorti: confermato dunque l'esonero, nei prossimi giorni si capirà quale sarà il successore di Gattuso. Ma al di là di chi sarà il tecnico, nel prossimo turno servirà una scossa contro l'Arzignano per rimanere in zona playoff.

Ieri il direttore sportivo Federico Boveri aveva commentato così la sconfitta sul campo della Clodiense: "C’è poco da dire, chiediamo scusa a tutti i tifosi, soprattutto a quelli che hanno fatto tutti questi chilometri per vedere questa partita. È andata male, cercheremo di capire cos'è successo, quali sono i problemi e come ripartire".