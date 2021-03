Il Covid-19 non dà tregua neppure alla Serie C: Olbia e Cesena con 3 gare da recuperare

Alle 15:00 prenderà il via la 31^ giornata del campionato di Serie C, ma alcune gare in programma sono già state rinviate a causa del Covid-19 che è tornato prepotentemente a dilagare tra i club: 14, in totale, i match da recuperare, che obbligheranno molte formazioni a giocare di fatto ogni tre giorni da qui al termine del campionato (fine fissata al 25 aprile)

Al netto dei confronti, vediamo le squadre che dovranno recuperare più partite:

3 GARE DA RECUPERARE: Cesena (Gir. B), Olbia (Gir. A)

2 GARE DA RECUPERARE: Cavese (Gir. C), Juventus U23 (Gir. A), Pergolettese (Gir. A), Pistoiese (Gir. A), Potenza (Gir. C), Ravenna (Gir. B), Ternana (Gir. C)

1 GARA DA RECUPERARE: Carrarese (Gir. A), Como (Gir. A), Feralpisalò (Gir. B), Fermana (Gir. B), Giana Ermino (Gir. A), Gubbio (Gir. B), Lecco (Gir. A), Perugia (Gir. B), Pro Sesto (Gir. A), Sambenedettese (Gir. B)