Ufficiale Il difensore con il vizio del gol. Mauthe firma con l'Arzignano

vedi letture

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo, che l'Arzignano comunica che Enrico Mauthe è un nuovo calciatore gialloceleste. "Difensore centrale, classe 2004, originario di Palermo. Il giovane italo-tedesco si è unito al club con un biennale. Sua la maglia numero 15.

Cresciuto nel Palermo, passa successivamente all’U15 dell’Empoli. Rientrato in rosanero, trova nella squadra della sua città l’esordio nei Pro. Alla ricerca di più spazio, passa in Serie D e veste i colori di Sambenedettese e Arconatese dove si mette in luce non solo nel suo ruolo ma anche nel reparto offensivo. Nasce da qui la descrizione datagli dalla stampa di “difensore che segna come un attaccante”.

Fanno poi seguito, ai canali ufficiali del club, le sue prime parole dopo la firma: "Ad Arzignano voglio portare allegria e allo stesso tempo serietà. Porto i valori del sud […] Perché ho scelto il 15? Era da tempo che il mio fratellino lo chiedeva. Negli anni scorsi questo numero era sempre occupato. Qui l’ho trovato libero e l’ho preso subito".