Ufficiale Il Novara si assicura Lorenzini dal Catania. Firma fino a giugno 2026

vedi letture

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Novara "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Lorenzini. Il calciatore giunge a titolo definitivo dal Catania Football Club e firma un contratto fino al 30 giugno 2026. Difensore centrale, Filippo cresce nelle giovanili di Carrarese e Bologna, per poi costruire la propria carriera in Serie C, dove vanta quasi 200 presenze. Nella passata stagione trascina il Catania alla vittoria del campionato di Serie D, riportando la squadra in un solo anno tra i professionisti.

A Filippo il benvenuto da parte del Club azzurro.

Nato il: 09/02/1995

Luogo di nascita: Carrara (MS)

Altezza: 1,97 m

Ruolo: difensore".