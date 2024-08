Ufficiale Il Trapani cala un altro colpo grosso in attacco. Dalla Triestina arriva Lescano

vedi letture

È con una nota ufficiale che la Triestina "comunica di aver ceduto a titolo definitivo al FC Trapani, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1996 Facundo Lescano.

Arrivato a Trieste nel luglio 2023, con la maglia alabardata ha totalizzato 38 presenze e sedici reti tra campionato e playoff.

Buona fortuna, Facundo".

Fa eco la nota del club siciliano: "La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito dall’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano.

Lescano, nato nella provincia di Buenos Aires il 18 agosto 1996, nel corso della sua lunga carriera in Italia ha messo a referto 253 presenze in Serie C con 79 gol. Punta centrale, alto 187 cm,nella stagione 2014/2015 ha esordito in Serie A con la maglia del Torino. Lescano, tra le altre, ha vestito le maglie di Sicula Leonzio, Sambenedettese, Virtus Entella, Pescara e Triestina. Nelle ultime cinque stagioni è sempre andato in doppia cifra".

Queste, le prime parole del giocatore da granata, rilasciate ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento di tornare in Sicilia. Quello che mi ha spinto ad accettare subito è stato sicuramente il progetto ambizioso e l’entusiasmo del presidente e del direttore. Arrivo con numeri importanti ma spero di fare ancora meglio qui a Trapani. Fisicamente sto bene, ho fatto tutta la preparazione con la Triestina, fino a quando non si è aperta la trattativa con il Trapani. Cosa penso del Girone C? Il girone del sud è caldo, mi piace e sono certo che i nostri tifosi si faranno sentire e ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi. Vengo a mettere il mio tassello in una squadra già forte. Il presidente mi ha raccontato il suo legame con Maradona e questo è stato per me un faro nella scelta Trapani. Mio nonno lo ha allenato Diego, ed io gioco con la 10 proprio per lui".