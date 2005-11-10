Anche l'Altamura annuncia il nome del nuovo mister: è l'albanese Memushaj
L'ex centrocampista di Pescara, Carpi e Lecce - fra le altre - Ledian Memushaj dopo una stagione in Serie D con il Leon approda fra i professionisti. L'albanese classe '86 ha infatti firmato con il Team Altamura e sarà il tecnico dei pugliesi nelle prossima stagione:
"La società Altamura SS annuncia ufficialmente che Ledian Memushaj è il nuovo allenatore della prima squadra per il prossimo campionato di Serie C 2026/27.
Ex centrocampista di grande esperienza tra Serie A, Serie B e Nazionale albanese, Memushaj classe 1986, approda ad Altamura dopo un percorso di crescita che lo ha visto distinguersi nella sua recente esperienza alla guida del Leon, in Serie D, conducendo la squadra lombarda fino ai playoff.
La società dà il benvenuto a Mister Memushaj e gli augura buon lavoro alla guida dell’Altamura SS".