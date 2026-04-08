L'Inter U23 batte il Trento nel recupero della 34ª giornata di Serie C: 2-1 il risultato finale

Neppure il tempo di smaltire le fatiche di Pasquetta, che la Serie C è quest'oggi tornata in campo, e lo ha fatto per la disputa dei recuperi delle gare relative alla 34ª giornata, che ha visto le tre formazioni U23 di categoria chiedere il rinvio dei rispettivi match per le chiamate in varie Nazionali dei tesserati.

Ad aprire le danze quest'oggi, la Juventus NG, che ha battuto la Ternana, mentre questa sera sarà l'Atalanta U23 a chiudere i recuperi, affrontando la Cavese. Alle ore 15:00, però, ecco in campo Inter U23 e Trento, con i baby nerazzurri che sono riusciti a centrare i tre punti battendo una delle formazioni più temibili e in forma del momento per quel che concerne il Girone A: il risultato finale di questo confronto è stato di 2-1, con i gialloblù che hanno solo provato ad accorciare dopo essere andati nel doppio svantaggio.

Di seguito, tutte le graduatorie aggiornate:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 48, Pianese 45, Ternana 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 39, Sorrento 37, Cavese 36, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva