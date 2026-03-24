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L'Union Brescia perde Di Molfetta: "Dovrò operarmi e restare fermo diversi mesi"

L'Union Brescia perde Di Molfetta: "Dovrò operarmi e restare fermo diversi mesi"TUTTO mercato WEB
© foto di Giovanni Pippo/Uff. Stampa Union Brescia
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:18Serie C
Tommaso Maschio

Non c'è pace nella stagione di Davide Di Molfetta, centrocampista offensivo dell'Union Brescia. Dopo un infortunio al menisco che gli ha fatto saltare un mese e mezzo a inizio 2026 infatti il giocatore dovrà fermarsi nuovamente per alcuni mesi perdendo l'ultima parte di stagione e non potendo, di conseguenza, aiutare i propri compagni nella corsa alla promozione.

Lo ha annunciato lo stesso classe '96, autore di quattro gol in 18 presenze, sui propri social spiegando di doversi operare: "Ed eccomi qua a scrivere quello che non avrei mai voluto. Chi mi conosce sa quanto siano stati difficili questi ultimi mesi in cui, oltre alla motivazione e al sorriso, ho perso anche quella speranza alla quale ho sempre cercato di aggrapparmi. Un loop estenuante che ha logorato mente e corpo. Per quanto potessi, ho provato a fare e dare il massimo, ma non riuscirci è stata una delle cose più frustranti che esistano. Ogni movimento corrispondeva ad un dolore ed ogni dolore ad una paura.

Tra qualche giorno mi opererò e lo stop durerà svariati mesi, ma non vedo l'ora di tornare la prossima stagione più forte di prima. Ringrazio di cuore sia la società che i miei compagni per la vicinanza e l'affetto ricevuti. Da oggi avranno un tifoso in più per questo finale. Ci rivediamo presto in campo. Dimo".

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