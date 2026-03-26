Union Brescia, si è operato Di Molfetta: i tempi di recupero verranno valutati in seguito

Una stagione segnata dagli infortuni quella dell'Union Brescia, che nei giorni scorsi aveva perso anche Davide Di Molfetta: come annunciato dallo stesso calciatore attraverso i propri social, serviranno diversi mesi prima di rivederlo in campo perché, dopo l'infortunio al menisco, uno nuovo stop si è profilato, stavolta con tanto di necessaria operazione chirurgica. Che si è svolta per altro quest'oggi, ed è perfettamente riuscita, come ha fatto sapere la società attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo:

"Union Brescia comunica che, nella giornata odierna, il calciatore Davide Di Molfetta è stato sottoposto all’Istituto Clinico Sant’Anna di Brescia a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

L’intervento, eseguito dal Dottor Pierfrancesco Bettinsoli, è perfettamente riuscito.

Nelle prossime settimane verranno valutati gli effettivi tempi di recupero.

Il Club augura a Davide una pronta e completa guarigione".

Ricordiamo intanto che l'eventuale promozione della Leonessa in Serie B dovrà passare solo dai playoff, perché il Girone A di Serie C - quello dove milita - è stato stravinto e dominato dal Vicenza, che lo scorso 16 marzo ha centrato il salto di categoria.